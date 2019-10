Ένας νεκρός και τρεις αγνοούμενοι από την κατάρρευση ξενοδοχείου στη Νέα Ορλεάνη

Ενας νεκρός και τρεις αγνοούμενοι είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της κατάρρευσης υπό κατασκευή ορόφων σε ξενοδοχείο στη Νέα Ορλεάνη. Η τραγωδία έγινε σε κεντρικό σημείο της πόλης, το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα.

Βίντεο δείχνει την αγωνιώδη προσπάθεια των περαστικών να απομακρυνθούν καθώς οι όροφοι του ξενοδοχείου καταρρέουν. Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ ήδη τουλάχιστον δεκαοκτώ άνθρωποι έχουν μεταφερθεί τραυματισμένοι σε νοσοκομεία.

BREAKING: New Orleans emergency agency says there has been partial structural collapse at Hard Rock Hotel construction site. https://t.co/vJR70hf02X

New video. New info. New Orleans:

•1 person has died

•3 people are unaccounted for

•18 are injured following the construction collapse at the Hard Rock Hotel

????: @BrienFallon pic.twitter.com/XvBL0VhNmb

— David Begnaud (@DavidBegnaud) 12 Οκτωβρίου 2019