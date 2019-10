Πελάτης πιτσαρίας χτυπάει και βρίζει βίγκαν ακτιβίστρια

Ξέφυγε η κατάσταση σε μία πιτσαρία στο Μπράιτον της Αγγλίας, όταν μία ομάδα βίγκαν μπήκε στο κατάστημα για να διαμαρτυρηθεί για τα δικαιώματα των ζώων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο independent η είσοδος των διαδηλωτών, οι οποίοι φώναζαν: «δεν είναι φαγητό, είναι βία» έφερε την έκρηξη ενός πελάτη και χτύπησε μία γυναίκα με γροθιά στο πρόσωπο.

Μέλη των ακτιβιστών τράβηξαν με τα κινητά τους τη στιγμή, όπου ο άνδρας γρονθοκοπεί και βρίζει την ακτιβίστρια. Μάλιστα, η ομάδα των διαδηλωτών υποστηρίζει πως ο πελάτης επιτέθηκε και σε άλλους ακτιβιστές ρίχνοντάς τους στο έδαφος.

Η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό, ωστόσο ακόμη δεν έχουν υπάρξει συλλήψεις.

Anti-speciesist activist punched in the face @PizzaExpress

The oppression and commodifying of non human animals is so normalised that some people react violently to those speaking up for the victims. #Speciesism #directaction #activists #animalrights #news #brighton pic.twitter.com/SCnM9bukKP

— DxE Brighton (@BrightonDxe) September 29, 2019