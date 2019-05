«Βράζει» με Ισραήλ ο Ερντογάν μετά τον βομβαρδισμό του πρακτορείου Anadolu

Το κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu βομβαρδίστηκε από πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ στη Γάζα το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του πρακτορείου στην Ιερουσαλήμ, τουλάχιστον πέντε ρουκέτες έπληξαν το κτίριο στη Γάζα, αφού προηγουμένως οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν βάλει με προειδοποιητικά πυρά. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Τούρκοι και Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι καταδίκασαν με τον εντονότερο τρόπο την επίθεση αυτή. Η παλαιστινιακή κυβέρνηση ανέφερε ότι το πλήγμα στα γραφεία του Anadolu ήταν «μια προσπάθεια να ξεφορτωθούν τους μάρτυρες, μια προετοιμασία για σφαγές στη Γάζα».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν έκανε ανάρτηση σε τρεις γλώσσες (τουρκικά, αραβικά, αγγλικά) στο Twitter, καταδικάζοντας την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση του Ισραήλ εναντίον των γραφείων του πρακτορείου Anadolu στη Γάζα», έγραψε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Και συνέχισε: «Η Τουρκία και το πρακτορείο Anadolu θα συνεχίσουν να λένε σε όλο τον κόσμο για την ισραηλινή τρομοκρατία και τις θηριωδίες στη Γάζα και σε άλλες περιοχές της Παλαιστίνης, παρά τις επιθέσεις αυτές».

Δείτε την ανάρτηση του Τούρκου προέδρου:

We strongly condemn Israel’s attack against Anadolu Agency’s office in Gaza.

Turkey and Anadolu Agency will continue to tell the world about Israeli terrorism and atrocities in Gaza and other parts of Palestine despite such attacks.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 4 Μαΐου 2019