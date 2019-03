Τυφλή 8χρονη νικά τον φόβο της τραγουδώντας και σκορπά συγκίνηση

Η μικρή Evie δεν βλέπει. Όσοι τη βλέπουν όμως, στο κρεβάτι του νοσοκομείου, να λυγίζει αρχικά από τον φόβο της και στη συνέχεια να τραγουδά με σπασμένη φωνή κι έτσι να τον νικά, είναι αδύνατον να μη συγκινηθούν. Η μικρή Evie δεν έχει μάτια, αλλά κάνει τα μάτια των υπολοίπων να γεμίζουν δάκρυα.

Η 8χρονη, που γεννήθηκε χωρίς μάτια, κατάγεται από την Κίνα και υιοθετήθηκε από ένα ζευγάρι Αμερικάνων όταν ήταν τεσσάρων.

Είναι αναγκασμένη να πηγαίνει συχνά στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται μεταξύ άλλων σε εξετάσεις με ηλεκτρόδια στο κεφάλι, και πάντα φοβόταν πολύ τους γιατρούς. Όλα φαίνεται να αλλάζουν όταν εμφανίζεται μία μουσικοθεραπεύτρια, η οποία την παροτρύνει την ώρα που ο φόβος την κατακλύζει να τραγουδήσει το αγαπημένο της τραγούδι, το «Scars to Your Beautiful» της Alessia Cara.

Με φωνή που αρχικά τρέμει και «σπάει», η Evie αρχίζει το τραγούδι. Λίγο μετά η φωνή της «ισιώνει» και το τραγούδι ακούγεται καθαρά. Ο φόβος είναι παρελθόν- για αυτή τη φορά τουλάχιστον.

Born without eyes, this little girl finds doctors scary. Watch her conquer her fears by singing a touching song pic.twitter.com/04VRHwciva

