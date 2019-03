Γιούνκερ για Brexit: Το οφείλουμε στην ιστορία

Το μήνυμά του για την ολοκλήρωση του Brexit συντεταγμένα έστειλε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, σε δηλώσεις του από κοινού με την Τερέζα Μέι, μετά την επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ Βρετανίας και Βρυξελλών στο παρά πέντε.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας διαβεβαίωσε ότι εξασφάλισε «νομικά δεσμευτικές» τροποποιήσεις της Συμφωνίας Αποχώρησης από την ΕΕ στις διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής κι ενώ απόψε είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων. Υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο, οι Βρετανοί βουλευτές είχαν απορρίψει μαζικά τη συμφωνία της Μέι, υποχρεώνοντάς τη σε μία ιστορική ήττα για εν ενεργεία πρωθυπουργό.

Ο συμβιβασμός προβλέπει ότι το Λονδίνο θα έχει τη δυνατότητα να τερματίσει την εφαρμογή του λεγόμενου backstop, του μηχανισμού ασφαλείας με σκοπό την αποτροπή των σκληρών συνόρων με την Ιρλανδία, σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ, εάν οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση δεν ευοδωθούν.

«Συμφωνήσαμε σε ένα κοινό νομικά δεσμευτικό μέσο σχετικά με τη Συμφωνία Αποχώρησης» δήλωσε αμέσως μετά ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Αυτό παρέχει σημαντικές διευκρινίσεις αλλά και νομικές εγγυήσεις για το backstop. Το backstop είναι δικλείδα ασφαλείας. Στόχος- όπως με κάθε δικλείδα ασφαλείας- είναι να μην χρησιμοποιηθεί. Κι αν χρησιμοποιηθεί, στόχος είναι να μην γίνει παγίδα» τόνισε.

«Στην πολιτική» πρόσθεσε «πολλές φορές έχεις μία δεύτερη ευκαιρία. Αυτό κάνουμε με τη Συμφωνία Αποχώρησης. Γιατί τρίτη ευκαιρία δεν θα υπάρξει. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Είναι αυτή η συμφωνία ή το Brexit μπορεί να μη γίνει καθόλου».

«Ας οδηγήσουμε τώρα αυτή την αποχώρηση σε μια καλή κατάληξη. Το οφείλουμε στην ιστορία» κατέληξε.

