Η Ίγκα Σβιόντεκ ήταν αποφασισμένη να κατακτήσει για πρώτη φορά το Wimbledon και το έδειξε με την απόδοσή της στον τελικό, όπου νίκησε με 2-0 την Αμάντα Ανισίμοβα χωρίς να χάσει ούτε ένα game.

Η Πολωνή τενίστρια ήταν το φαβορί απέναντι στην Αμερικανίδα που είχε κάνει την έκπληξη στον ημιτελικό νικώντας την Αρίνα Σαμπαλένκα και το απέδειξε με επιβλητικό τρόπο, μετατρέποντας σε περίπατο τον τελικό.

Η Σβιόντεκ έκανε ό,τι ήθελε από την έναρξη του αγώνα και πήρε με 6-0 το πρώτο σετ, για να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο, το οποίο επίσης πήρε με 6-0! Έτσι, χωρίς να χάσει ούτε ένα game, κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο του Wimbledon.

Παράλληλα, έφτασε τους 6 Grand Slam τίτλους στην καριέρα της, έχοντας το εκπληκτικό 6/6 σε τελικούς!

A new Wimbledon champion is crowned 🇵🇱



Iga Swiatek defeats Amanda Anisimova 6-0, 6-0 to win the 2025 Ladies' Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/ZnznTxwO5A