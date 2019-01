Σάλος με τα ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια του χορευτή Σεργκέι Πολούνιν

Ο Σεργκέι Πολούνιν, Ουκρανός χορευτής μπαλέτου και πρώην κύριος χορευτής του Βασιλικού Μπαλέτου του Λονδίνου απορρίφθηκε από παραγωγή στο Παρίσι μετά από μια σειρά αναρτήσεων με ομοφοβικά και σεξιστικά σχόλια που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 29χρονος χορευτής δέχθηκε πρόταση από το Μπαλέτο της Όπερας των Παρισίων για τον ρόλο του πρίγκιπα Ζίγκφριντ στη «Λίμνη των Κύκνων», ωστόσο, το περασμένο Σαββατοκύριακο η πρόταση αποσύρθηκε.

Με μία σειρά επιθετικών τοποθετήσεων στο Instagram ο Πολούνιν κάλεσε τους άνδρες χορευτές μπαλέτου να «γίνουν περισσότερο άνδρες» και να συνειδητοποιήσουν ότι «είναι λύκοι, λιοντάρια και αρχηγοί της οικογένειάς τους, στην οποία πρέπει να φροντίζουν για τα πάντα».

«... Υπάρχει ήδη μπαλαρίνα πάνω στη σκηνή, δεν χρειάζονται δύο» έγραψε στις 29 Δεκεμβρίου 2018.

«Ο άνδρας πρέπει να είναι άνδρας και η γυναίκα πρέπει να είναι γυναίκα. Η αρσενική και η θηλυκή ενέργεια δημιουργούν ισορροπία. Αυτός είναι ο λόγος που έχεις (…) ...Άνδρες, τι συμβαίνει με εσάς; Οι γυναίκες προσπαθούν τώρα να παίξουν το ρόλο των ανδρών... επειδή είστε ντροπή», έγραψε ο Σεργκέι Πολούνιν, μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του που εξόργισε συναδέλφους του, σύμφωνα με το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Πολούνιν γεννημένος στην Ουκρανία, έχει λάβει πρόσφατα τη ρωσική υπηκοότητα, είναι ένθερμος θαυμαστής του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν -έχει το πρόσωπο του Πούτιν τατουάζ στο στήθος του- και υποστηρικτής του Αμερικανικού Προέδρου για τον οποίο έχει δηλώσει «δεν σας αρέσει ο Ντόναλντ Τράμπ επειδή λέει την αλήθεια και αυτό που σκέφτεται!!!».

Σε άλλη ανάρτησή του την οποία έχει διαγράψει έβαλε στο στόχαστρο τους υπέρβαρους γράφοντας «χαστουκίστε τους χοντρούς όταν τους βλέπετε... Θα τους βοηθήσει και θα τους ενθαρρύνει να χάσουν βάρος. Δεν υπάρχει σεβασμός για τη νωθρότητα!».

Ο χορευτής του Μπαλέτου της Όπερας των Παρισίων, Αντριέν Κουβέζ χαρακτήρισε τον Πολούνιν «ντροπή» την περασμένη εβδομάδα στο Twitter. «Η ομάδα μας υποστηρίζει τις αξίες του σεβασμού και της ανεκτικότητας. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση μαζί μας» έγραψε.

Η Ορελί Ντιπόν, καλλιτεχνική διευθύντρια του Μπαλέτου ανακοίνωσε ότι αποσύρθηκε η πρόσκληση του οργανισμού προς τον 29χρονο χορευτή. Ενημερώνοντας τους χορευτές για την απόφασή της τον χαρακτήρισε «ταλαντούχο καλλιτέχνη» αλλά αποσαφήνισε ότι οι δηλώσεις του δεν είναι σύμφωνες με τις αξίες του Μπαλέτου της Όπερας των Παρισίων.

Ο Πολούνιν απέκτησε τη φήμη του «κακού αγοριού», όταν αποχώρησε από το Βασιλικό Μπαλέτο του Λονδίνου, πριν από έξι χρόνια, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian. Φοίτησε στη Σχολή του Βασιλικού Μπαλέτου από την ηλικία των 13 ετών και έγινε ο νεότερος κύριος χορευτής του σε ηλικία 19 ετών.

Την εποχή εκείνη σε συνέντευξή του είχε πει ότι συχνά χόρευε αφού έπαιρνε κοκαΐνη. Ο χορευτής φάνηκε να ξεπερνάει τις αυτοκαταστροφικές του παρορμήσεις και εργάστηκε σκληρά για να εδραιωθεί εκ νέου ως αστέρας στον κόσμο του μπαλέτου.

Παρότι φαίνεται να απολαμβάνει τη φήμη του κακού αγοριού, άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί μαζί του αναφέρουν ότι είναι ένας γλυκός και ευγενικός νεαρός άνδρας.

Ο Σεργκέι Πονούνιν κατάφερε να ξεφύγει από τον κόσμο του κλασικού μπαλέτου σε μεγάλο βαθμό στο βίντεο της επιτυχίας του Hozier «Take Me To The Church» στο οποίο χορεύει. Το βίντεο που σκηνοθέτησε ο Ντέιβιντ ΛαΣαπέλ έγινε viral και στον χορευτή που έγινε διάσημος δόθηκε ρόλος στην ταινία «Orient Express» σε σκηνοθεσία Κένεθ Μπράνα.