Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης στη Συρία

Τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης από την Τουρκία μέσα στη Συρία και κατά μήκος των κοινών τους συνόρων συζήτησαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος ομόλογός του Ταγίπ Ερντογάν, στη διάρκεια τηλεφωνικής τους συνομιλίας.

Ο Τραμπ, που ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από τη βορειοανατολική Συρία, πρότεινε σε ένα tweet την Κυριακή τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey - great potential to substantially expand!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 January 2019