Ο ντελιβεράς καταγράφηκε να… τρώει το φαγητό που είχε παραγγείλει πελάτης

Είναι η αμήχανη στιγμή στην οποία έρχονται τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος. Ένας διανομέας φαγητού πιάστηκε επ' αυτοφόρω από κάμερα να βάζει χέρι στα φαγητά που είναι προς παράδοση.

Ο διανομέας, που προφανώς τον έχει κόψει λόρδα, κάθεται πάνω στο σκούτερ του και τρώει από τα φαγητά που έχει μαζί του τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να παραδώσει σε πελάτες. Αφού τρώει λίγο απ' όλα σκεπάζει τις συσκευασίες, τις επιστρέφει στη θέση τους και χορτάτος πια ξεκινά για δουλειά.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Μαντουράι στη νότια Ινδία και η υπηρεσία διανομής φαγητού Zomato, στην οποία εργάζεται ο ντελιβεράς, αναγκάστηκε να απολογηθεί δημοσίως για τη συμπεριφορά του.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναγνώρισε πως το βίντεο δείχνει υπάλληλό της να τρώει από το φαγητό που προορίζεται για πελάτες. Τόνισε πως έχει πολιτική μηδενικής ανοχής σε ό,τι έχει να κάνει με την παραποίηση τροφίμων και απέλυσε τον υπάλληλο.

«Μιλήσαμε μαζί του εκτενώς και ενώ κατανοήσαμε πως αυτό ήταν ένα ανθρώπινο λάθος, διακόψαμε τη συνεργασία μας μαζί του», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως σύντομα θα αρχίσει να χρησιμοποιεί στις συσκευασίες των φαγητών ανθεκτική στις παραβιάσεις ταινία και πως θα εκπαιδεύσει το στόλο διανομέων που έχει ώστε να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά.

This is what happens when you use coupon codes all the time. 😂 Watch till end. pic.twitter.com/KG5y9wUoNk

— Godman Chikna (@Madan_Chikna) 10 Δεκεμβρίου 2018