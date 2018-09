Επί πέντε ώρες, 30 γιατροί, έκαναν 30.000 μαλάξεις για να σώσουν έναν 8χρονο

Πολλές φορές, οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούμε τη λέξη «ήρωας» ή «ηρωική» για να περιγράψουμε μια προσπάθεια με αποτέλεσμα -κακά τα ψέματα- η συγκεκριμένη λέξη να χάνει την αξία της, όταν έρχεται η ώρα που πραγματικά πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις.

Και στην είδηση που έρχεται από την Κίνα οι λέξεις «ήρωας» και «ηρωική» είναι πραγματικά ότι πιο ταιριαστό.

Ένα 8χρονο αγοράκι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της chinadaily.com, νοσηλευόταν σε ένα νοσοκομείο στο Changzhou, της ανατολικής Κίνας, μετά από μια κρίση που οφείλεται σε μυοκαρδίτιδα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών εκεί η κατάσταση της υγείας παρουσίαζε μια διαρκή επιδείνωση. Έτσι κρίθηκε αναγκαίο το παιδί να μεταφερθεί σε μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Σαγκάη που απέχει 180 χιλιόμετρα. Στη διαδρομή η καρδούλα του σταμάτησε να χτυπάει.

Τότε όλοι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό ένας- ένας με τη σειρά του επάνω από το φορείο του έκαναν επί 5 ολοκληρες ώρες 30.000 μαλάξεις (θωρακικές συμπιέσεις CPR).

Η ηρωική τους προσπάθεια ανταμείφθηκε καθώς το παιδί όχι απλά έφτασε ζωντανό στο νοσοκομείο αλλά η κατάσταση του παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, αν και οι καρδιακοί παλμοί εξακολουθούν και είναι ασθενείς.

30 doctors in China conducted 30,000 chest compressions for #CPR in 5 hours to save an 8-year-old boy’s life https://t.co/5qI8m6WEjG pic.twitter.com/6TR2NABdpi

— People's Daily,China (@PDChina) 25 Σεπτεμβρίου 2018