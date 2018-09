Σκότωσε τη γυναίκα του το 1973, τον έπιασαν 45 χρόνια αργότερα

Ένας 70χρονος άντρας από την Αυστραλία κατηγορείται για έναν φόνο που έλαβε χώρα πριν από μισό σχεδόν αιώνα.

Ο Geoffrey Adams υπέδειξε το σημείο που παράχωσε τη σορό της Colleen Adams, την εξαφάνιση της οποίας δήλωσε το 1973 η μητέρα της και όχι ο ίδιος. Είναι στο δρομάκι έξω ακριβώς από το σπίτι που έμεναν τότε.

Ο Αυστραλός συνελήφθη χθες και τον πήγαν με χειροπέδες στο παλιό του σπίτι, όπου έδειξε στους αστυνομικούς ένα τσιμενταρισμένο σημείο στην αυλή της οικίας, πριν καταρρεύσει, όπως μεταδίδει το τοπικό δίκτυο Nine News.

Excavation now under way here at Maitland. Around a dozen police watching closely. Geoffrey Adams due in court soon charged with the murder of wife Colleen. pic.twitter.com/EM0lbMhivM

— Ben Avery (@benavery9) 20 Σεπτεμβρίου 2018