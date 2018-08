Η αντιτρομοκρατική ηγείται της έρευνας για το περιστατικό στο Κοινοβούλιο της Βρετανίας

Περαστικοί τραυματίσθηκαν σήμερα το πρωί όταν αυτοκίνητο έπεσε στις μπάρες ασφαλείας μπροστά από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο κέντρο του Λονδίνου, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία που συνέλαβε τον οδηγό. Την έρευνα ανέλαβε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

«Αν και δεν αποκλείουμε τίποτε, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ηγείται της έρευνας στο περιστατικό του Γουέστμινστερ», αναφέρει η αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.

«Στις 07:37 σήμερα ένα αυτοκίνητο συγκρούσθηκε με τις μπάρες μπροστά από το κοινοβούλιο. Ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο. Πολλοί πεζοί τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσε η αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι κανείς από τους τραυματίες δεν φέρει τραύματα που να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή του και αρχικά δεν έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

Ολόκληρη η περιοχή γύρω από το Γουέστμινστερ έχει αποκλεισθεί, ενώ κλειστός παραμένει ο ομώνυμος σταθμός του μετρό.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να βγάζουν από το αυτοκίνητο τον άνδρα που οδηγούσε ένα ασημί Ford και να του περνούν χειροπέδες.

BREAKING: There has been an incident outside of Westminster. Police are urgently clearing the area. More updates to follow. pic.twitter.com/mnKUVI7Npn

BREAKING: A man has been arrested by armed police and a number of pedestrians have been injured after a car crashed into the security barriers outside Parliament.https://t.co/1CaneT6qu2

— Good Morning Britain (@GMB) August 14, 2018