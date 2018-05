Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα κοντά στο Βατικανό

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην περιοχή γύρω από το Βατικανό εξαιτίας ενός ύποπτου δέματος έξω από την τράπεζα Credito Cooperativo.

Η αναστάτωση προκλήθηκε ενώ ο Πάπας έδινε την εβδομαδιαία του ομιλία στο Βατικανό και το πλήθος απομακρύνθηκε από την Via della Conciliazion.

Έξω από την τράπεζα έσπευσαν αστυνομικοί, μαζί με τη συνοδεία σκύλου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Express οι έρευνες της Αστυνομίας ολοκληρώθηκαν χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο και οι υπάλληλοι της τράπεζας επέστρεψαν στις θέσεις τους.

Police cordon off zone at bottom of Via della Conciliazione near Vatican, due to alleged bomb threat at nearby bank pic.twitter.com/TTPPX4hT42

— Gerard O'Connell (@gerryorome) 23 Μαΐου 2018