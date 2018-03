Λεωφορείο με καλεσμένους γάμου έπεσε σε φρεάτιο, 25 νεκροί

Είκοσι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά, όταν ένα λεωφορείο, που μετέφερε καλεσμένους σε γαμήλιο πάρτι, έπεσε σε φρεάτιο στην Ινδία.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Khaleej Times ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε από από τη γέφυρα στο φρεάτιο, από ύψος 8 μέτρων στην περιοχή Bhavnagar, που απέχει 200 χλμ από την πρωτεύουσα Ahmedabad.

Οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί καθώς πολλοί επιβάτες είναι παγιδευμένοι κατώ από το αναποδογυρισμένο όχημα. Αρκετοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία.

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στην Ινδία σε τροχαία δυστυχήματα στους κακοφτιαγμένους δρόμους της χώρας. Κύριες αιτίες των δυστυχημάτων, εκτός από την ποιότητα των οδικών αρτηριών, είναι τα κακώς συντηρημένα οχήματα και η απροσεξία των οδηγών.

Over 20 people dead after a truck they were travelling in fell into a drain in Gujarat's Bhavnagar pic.twitter.com/0SUi6HeRr0

— ANI (@ANI) 6 Μαρτίου 2018