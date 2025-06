Αμερικανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν ότι οι ΗΠΑ συμμετέχουν ενεργά σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

Ο Άλεξ Φάιφερ, εκπρόσωπος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τέτοιες αναφορές «δεν είναι αληθείς. Οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν αμυντική στάση, και αυτό δεν έχει αλλάξει. Θα υπερασπιστούμε τα αμερικανικά συμφέροντα».

This is not true. https://t.co/2YmddVfR5H