Νέες πληροφορίες ανακοίνωσαν οι βρετανικές αρχές σχετικά με την αιματηρή επίθεση που έλαβε χώρα τη Δευτέρα στo Λίβερπουλ όταν ένας 53χρονος έπεσε πάνω σε πλήθος με ένα μαύρο SUV που πανηγύριζε το 20ο πρωτάθλημα της τοπικής ομάδας.

Τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν στο περιστατικό που σημειώθηκε στο Λίβερπουλ, δήλωσε εκπρόσωπος της North West Ambulance Service κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που δόθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης.

Ο Ντέιβ Κίτσιν δήλωσε ότι 20 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν στον τόπο του συμβάντος για μικροτραυματισμούς και δεν χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη.



Ανέφερε ότι 27 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.



Δύο από αυτούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, πρόσθεσε.

This man on the floor is a HERO who with other good lads of Liverpool tried to stop the horrific car collision, please share this, we need more people like this man and all those who tried to stop the van, prepared to risk their lives to stop others being killed #lfc #Liverpool… pic.twitter.com/WBBGYFAXI7