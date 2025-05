Ένας 53χρονος Βρετανός έπεσε με το μίνι βαν του πάνω σε πλήθος ποδοσφαιρόφιλων της Λίβερπουλ οι οποίοι πανηγύριζαν το γεγονός ότι η ομάδα της πόλης κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League τη Δευτέρα και συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία.



Δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση από τις αρχές για το πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ένα ασθενοφόρο και άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης κατέκλυσαν το σημείο για να ανταποκριθούν στις αναφορές ότι πολλοί πεζοί είχαν χτυπηθεί.



Οι αστυνομικοί στη Βρετανία αναγκάστηκαν να παρέμβουν ασκώντας βία, ώστε να απομακρύνουν άμεσα τον 53χρονο οδηγό και να τον προστατεύσουν από το πλήθος των εξαγριωμένων φιλάθλων, που απειλούσαν να τον λιντσάρουν μετά το συμβάν.

Αρκετοί από τους παρευρισκόμενους επιχείρησαν να τον βγάλουν βίαια από το όχημά του, χωρίς επιτυχία, ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές, σπάζοντας τα τζάμια και καταστρέφοντας το. Αργότερα, στράφηκαν εναντίον του αστυνομικού βαν, το οποίο μετέφερε τον συλληφθέντα μακριά από το σημείο της επίθεσης.

Liverpool Man gets ripped out car after driving over people !!!

Credit to Super Frank pic.twitter.com/uzUo2IliWp