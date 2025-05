Στιγμές πανικού επικράτησαν στο Λίβερπουλ, στο περιθώριο της παρέλασης της ομάδας για το πρωτάθλημα στην Premier League, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος.

Η Αστυνομία του Λίβερπουλ επιβεβαίωσε πως συνελήφθη ένα άτομο μετά το συμβάν, επισημαίνοντας σε επίσημη τοποθέτησή της: «Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με αναφορές για τροχαία σύγκρουση (RTC) στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ».

«Υπήρξε η ενημέρωση πως λίγο μετά τις 6 μ.μ. σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αρκετούς πεζούς στην οδό Water. Το αυτοκίνητο σταμάτησε στο σημείο και ένας άνδρας έχει συλληφθεί». «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο», ανέφερε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο PA Media, επικαλούμενο την Αστυνομία, ο άνδρας που συνελήφθη είναι ένας 53χρονος λευκός Βρετανός.

Ο Χάρι Ρασίντ βρισκόταν στην παρέλαση της Λίβερπουλ, με τη σύζυγό του και τις δύο μικρές του κόρες όταν το αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος.

«Συνέβη περίπου 10 μέτρα μακριά από εμάς… Το όχημα εμφανίστηκε από τα δεξιά μας και απλά εμβόλισε όλους τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας», λέει.

Ο 48χρονος λέει, όπως αναφέρει το BBC επικαλούμενο τη μαρτυρία του στο PA, ότι το αυτοκίνητο κινούνταν νότια, στην οδό Water Street.

«Ήταν εξαιρετικά γρήγορο. Αρχικά ακούσαμε απλά τον θόρυβο από τους ανθρώπους που χτυπήθηκαν» λέει και περιγράφει πώς το πλήθος άρχισε να προσπαθεί να σπάσει τα παράθυρα του αυτοκινήτου όταν ο οδηγός ακινητοποιήθηκε, πριν αρχίσει να κινείται ξανά.

«Η κόρη μου άρχισε να ουρλιάζει και υπήρχαν άνθρωποι στον δρόμο. Είδα ανθρώπους πεσμένους, ανθρώπους αναίσθητους. Ήταν φρικτό. Τόσο φρικτό» συγκλονίζει.

Ανακοίνωση για την παραλίγο τραγωδία εξέδωσε η Λίβερπουλ, τονίζοντας πως βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία για το συμβάν.

«Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ σχετικά με το περιστατικό στην οδό Water που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης των τροπαίων νωρίτερα σήμερα το βράδυ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους έχουν πληγεί από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στις τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν αυτό το περιστατικό”, ανέφερε η ανακοίνωση των «reds».

Απ’ την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε πως ενημερώνεται διαρκώς για το συμβάν στο Λίβερπουλ. «Οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι φρικτές. Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι τραυματίστηκαν ή επηρεάστηκαν απ’ όλο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση και συνεχιζόμενη ανταπόκρισή τους σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό», ανέφερε ο Στάρμερ μέσω των social media.

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.



I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.



I’m being kept updated on developments and ask that we give the police…