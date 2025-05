Ανακοίνωση για την παραλίγο τραγωδία στο Λίβερπουλ, όπου αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος, κατά την παρέλαση της ομάδας της πόλης για το πρωτάθλημα, εξέδωσαν οι «Reds».

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους έχουν πληγεί από αυτό το σοβαρό περιστατικό» αναφέρεται στην ανακοίνωση και τονίζεται ότι η ομάδα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία για το συμβάν.

«Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ σχετικά με το περιστατικό στην οδό Water που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης των τροπαίων νωρίτερα σήμερα το βράδυ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους έχουν πληγεί από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στις τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν αυτό το περιστατικό», ανέφερε η ανακοίνωση των «reds».

