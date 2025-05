Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Λίβερπουλ τη Δευτέρα, όταν ένα μαύρο SUV έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένους φιλάθλους που γιόρταζαν την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος από την ομάδα τους.

Σε ένα από τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα Χ, καταγράφεται η δραματική στιγμή κατά την οποία μέλη της βρετανικής αστυνομίας προσπαθούν να σώσουν έναν άνθρωπο που είχε παγιδευτεί κάτω από το όχημα, το οποίο προκάλεσε πανικό και χάος στο πλήθος.

Distressing footage from the scene of the suspected terror attack in Liverpool, shows people trapped under the vehicle used to ram crowds. pic.twitter.com/YLTx44qqws