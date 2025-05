Μια 32χρονη γυναίκα από το Μπρονξ της Νέα Υόρκης είναι τυχερή που είναι ζωντανή, αφού ένας άγνωστος άνδρας πυροβόλησε τυχαία μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της μέρα μεσημέρι — με τη σφαίρα να την προσπερνάει «κατά ένα εκατοστό», καθώς εκείνη έστρεφε το κεφάλι της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το θύμα περπατούσε προς το σπίτι της γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο άγνωστος ένοπλος, φορώντας κουκούλα, την πλησίασε από πίσω σε έναν δρόμο στο University Heights και της έστρεψε το όπλο χωρίς να πει λέξη, ανέφεραν οι αρχές.

Ο δράστης τράβηξε τη σκανδάλη – με τη σφαίρα να περνά ξυστά από το κεφάλι της, καθώς εκείνη γύρισε το κεφάλι της, αποφεύγοντας έτσι το χτύπημα.

Η γυναίκα δεν πυροβολήθηκε, αλλά τραυματίστηκε όταν έπεσε στο έδαφος και χτύπησε το κεφάλι της.

