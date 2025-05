1998 – Φρανκ Σινάτρα, αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, θρύλος της μουσικής και του κινηματογράφου, με καριέρα επτά δεκαετιών και αξεπέραστες επιτυχίες όπως «My Way», «Strangers in the Night» και «New York, New York».