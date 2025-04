Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναγνώρισε σήμερα ότι οι συζητήσεις που έγιναν στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκαν μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν και θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση της ειρήνης στην Ουκρανία.

«Η συναισθηματική φόρτιση ήταν στα ύψη σήμερα. Αλλά είναι καλό που (αντιπροσωπείες από) πέντε χώρες συναντήθηκαν για να φέρουν πιο κοντά την ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Η αμερικανική πλευρά μοιράστηκε το όραμά της. Η Ουκρανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν τις απόψεις τους», συμπλήρωσε.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw