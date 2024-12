Μια Βρετανίδα λέει ότι τα «ήπια» συμπτώματα που αντιμετώπιζε σε όλη της τη ζωή ήταν στην πραγματικότητα σημάδια μιας δυνητικά επικίνδυνης εγκεφαλικής διαταραχής. Η 44χρονη Τσάρλι Ρόλστοουν είχε πρόβλημα με ημικρανίες και ναυτία κάθε φορά που «χρησιμοποιούσε πολύ το τηλέφωνό της», αλλά μετά από ένα περιστατικό το οποίο την οδήγησε στο νοσοκομείο, ανακάλυψε ότι στην πραγματικότητα δεν έφταιγε το τηλέφωνο – έφταιγε μια ανωμαλία στο κρανίο της.

Αφού υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, διαγνώστηκε με επιληψία και δυσπλασία Chiari.

Η πάθηση, η οποία μπορεί να είναι γενετική, προσβάλλει έναν στους 1.000 ανθρώπους και σε αυτήν ο εγκέφαλος πιέζεται προς τα κάτω στη βάση του κρανίου και στο σπονδυλικό σωλήνα. Συνήθως οφείλεται σε ένα πρόβλημα με το μέγεθος του κρανίου και χωρίς αρκετό χώρο, ο εγκέφαλος αναπτύσσεται προς τα κάτω και εμποδίζει τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Η Chiari μπορεί να είναι θανατηφόρα και η Τσάρλι, η οποία διαγνώστηκε σε ηλικία 41 ετών, θα πρέπει να παρακολουθεί τα συμπτώματα για το υπόλοιπο της ζωής της.

«Το είχα σε όλη μου τη ζωή, αλλά τα συμπτώματά μου χειροτέρευαν όσο μεγάλωνα», δήλωσε η Τσάρλι, σύμφωνα με τη New York Post.

