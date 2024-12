Η πολιτική προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή την Πέμπτη προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 58 ατόμων, μεταξύ των οποίων 12 αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί είχαν αναλάβει την προστασία φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια, τα οποία κατευθύνονταν προς τη μικρή παράκτια περιοχή. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή παραμένει δραματική μετά από 14 και πλέον μήνες συγκρούσεων.

Οι πρώτοι από τους βομβαρδισμούς αυτούς έγιναν λίγες ώρες μετά την ψήφιση έκκλησης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη να κηρυχθεί άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας — έκκληση με κατά κύριο λόγο συμβολική αξία, που απορρίφθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ αλλά χαρακτηρίστηκε «κρίσιμη» από την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, την UNRWA.

pic.twitter.com/Jn3e1tQc7c Just saw a 4y baby boy with full body burns and no surviving parents quivering in pain calling out for his dead parents in a hospital in #Gaza What more do you monsters need to see Speak up, the action,enough of these horrors ! Ceasefire now Sanctions now!