Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στόχευσαν φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ Παλαιστινίων και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους την Τετάρτη.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν —αρκετοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση— στον πρώτο βομβαρδισμό και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας εξέφρασαν την ανησυχία πως ο απολογισμός των θυμάτων του ενός βομβαρδισμού, στη Ράφα, πάνω στα σύνορα του πολιορκημένου παλαιστινιακού θυλάκου με την Αίγυπτο, θα αυξηθεί.

Στην κοντινή Χαν Γιούνις, δεύτερη ομάδα που φρουρούσε φορτία ανθρωπιστικής βοήθειας έγινε επίσης στόχος αεροπορικού πλήγματος με νεκρούς και τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες για τους βομβαρδισμούς ως αυτό το στάδιο.

#BREAKING || #Israel | #Palestine | #Gaza | #GazaWar #إسرائيل | #فلسطين | #غزة



13 Palestinians killed and a number of injuries as a result of Israel targeting aid security personnel in Fash Farsh area, northwest of Rafah city.



Among them were identified:



1. Rabbah Al-Naqlah… pic.twitter.com/wBkWpvyYYn