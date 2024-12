Μια τριώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε εν μέρει σήμερα, στη συνοικία Tarwekamp της Χάγης στην Ολλανδία έπειτα από πυρκαγιά και έκρηξη.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διασώζουν και αναζητούν ανθρώπους και δίνουν μάχη κατά της πυρκαγιάς», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης.

Οι διασώστες αγνοούν πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια, όπως και το τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη σ’ αυτή την πολυκατοικία, η οποία δεν βρίσκεται μακριά από το κέντρο της πόλης.

