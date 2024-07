Παραδοσιακά όλο τον χρόνο έχουμε την κόντρα «Χειμωνάκηδες vs Καλοκαιράκηδες», αλλά κάθε καλοκαίρι φουντώνει και η κόντρα «Ιουλιάκηδες vs Αυγουστάκηδες», που σημαίνει «Αυτοί που πηγαίνουν διακοπές τον Ιούλιο vs Αυτοί που πηγαίνουν διακοπές τον Αύγουστο».

Με εξαίρεση εκείνους που η ζωή και η εργασία τα φέρνει έτσι και αναγκαστικά πηγαίνουν διακοπές σε περίοδο που δεν τους αρέσει, οι υπόλοιποι επιλέγουν φανατικά να φύγουν είτε τον Ιούλιο, είτε τον Αύγουστο. Και ο καθένας έχει ένα σωρό λόγους να σου αραδιάσει γιατί είναι καλύτερα τότε. Επειδή, τον Ιούλιο τον αφήνουμε σε λίγες ημέρες πίσω μας και έρχεται ο Αύγουστος που παραδοσιακά φεύγουν οι περισσότεροι, σου έχουμε παρακάτω πέντε λόγους που είναι καλύτερα να πας διακοπές τον «μήνα του λαού».

Οι άλλοι επιστρέφουν κι εσύ φεύγεις

Ναι, έχεις «φάει» δύο μήνες από το καλοκαίρι δουλεύοντας, αλλά η αίσθηση ότι οι άλλοι επιστρέφουν, ενώ για εσένα μόλις τώρα ξεκινάει η καλύτερη εποχή του χρόνου, είναι η καλύτερη και πιο αναζωογονητική. Επιστρέφοντας αρχές Αυγούστου από διακοπές και με το καλοκαίρι ακόμα μπροστά σου, χωρίς να έχεις να περιμένεις κάτι, παρά μόνο τον Σεπτέμβριο που θα μαζευτούν όλοι, όπως και να το κάνουμε, σε παίρνει από κάτω.

Έχει κόσμο παντού

Αυτό για τους υπέρμαχους «διακοπές τον Ιούλιο» είναι κατάρα, όπως και για εκείνους που θέλουν κάτι ήρεμο και χαλαρό. Αν, όμως, σου αρέσει η πολυκοσμία, τότε είναι ευλογία. Όπου και αν πας, συναντάς κόσμο ευδιάθετο, έτοιμο να περάσει καλά. Τα beach bar είναι γεμάτα, όπως και οι παραλίες και γενικά, όπου και αν πας, ακόμα και στα πιο ήσυχα μέρη, θα συναντήσεις κόσμο.

Έχει πολλά πανηγύρια

Τόσο στην ηπειρωτική, όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, δεν γίνεται όλο και θα πέσεις πάνω σε κάποιο πανηγύρι. Ειδικά, τον Δεκαπενταύγουστο. Μάλιστα, στα νησιά τα πανηγύρια είναι η καλύτερη εμπειρία που μπορείς να ζήσεις και θα γλεντήσεις με την ψυχή σου.

Έρημη πόλη, πού πήγαν όλοι

Ναι, έχει τα καλά της η άδεια πόλη, αλλά τον Αύγουστο είναι έρημη πώς να το κάνουμε. Μπορεί, οι αποστάσεις να «μηδενίζονται», αφού δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά τι να το κάνεις, αν πρέπει να αλλάξεις περιοχή για να βρεις ανοιχτό περίπτερο; Επίσης, είναι ψυχοπλάκωμα να ξέρεις ότι όλοι έχουν φύγει για διακοπές κι εσύ γύρισες πίσω στην άδεια Αθήνα και δεν έχεις παρέα για να βγεις. Ούτε καν ανοιχτό μαγαζί για delivery, δεν βρίσκεις!

Τέλος οι διακοπές, τέλος και το καλοκαίρι

Ξέρεις, πως τελειώνοντας οι διακοπές σου, τελειώνει ουσιαστικά και το καλοκαίρι. Ειδικά, αν επιστρέφεις τέλη Αυγούστου, ξέρεις πως δεν έχει άλλο… Τα κεφάλια μέσα για τους περισσότερους. Άσε, που έχει ήδη αρχίσει να νυχτώνει νωρίτερα και σιγά-σιγά μπαίνεις σε mood φθινοπωρινό.