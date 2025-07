Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Λούκας Πακετά και κατ’ επέκταση τη Γουέστ Χαμ καθώς απαλλάχθηκε επισήμως από την κατηγορία του παράνομου στοιχηματισμού και θα συνεχίσει κανονικά την καριέρα του.

Στα 27 του χρόνια ο Βραζιλιάνος επιθετικός χαφ ζούσε έναν εφιάλτη καθώς κινδύνευε με δια βίου αποκλεισμό έχοντας να αντιμετωπίσει την κατηγορία του παράνομου στοιχηματισμού. Όλη αυτή η περιπέτεια, όμως, έλαβε και επίσημα τέλος.

Οι Times είχαν αποκαλύψει πρόσφατα ότι ο Πακετά απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες από μια ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή και αυτό είναι και επίσημο πλέον, με τη Γουέστ Χαμ να ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος άσος, ο οποίος τον Ιούνιο βαφτίστηκε χριστιανός, μπορεί πλέον να επιστρέψει στα γήπεδα χωρίς να προβληματίζεται για έρευνες, τιμωρίες, αποκλεισμούς και όλα τα σχετικά.

West Ham United can confirm that an independent Regulatory Commission has cleared Lucas Paquetá of misconduct charges made against him by the Football Association for alleged breaches of FA rule E5.