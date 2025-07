Έπειτα από 13 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων κατακτήθηκαν 21 τίτλοι, ο Τσίκι Μπεγκιριστάιν αποχωρεί από τη θέση του αθλητικού διευθυντή της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία τον ευχαρίστησε για την τεράστια προσφορά του.

Μπορεί όλα τα φώτα να πέφτουν στον Πεπ Γκουαρδιόλα, μόνος του όμως δεν θα κατάφερνε όσα κατάφερε στη Σίτι. Ο Ισπανός προπονητής ήθελε να έχει δίπλα του τους δικούς του ανθρώπους και ως τέτοιος λογίζεται ο Μπεγκιριστάιν, με τον οποίο ήταν συμπαίκτης στη Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια συνεργάτες.

Αυτή η συνεργασία συνεχίστηκε και στην ομάδα του Μάντσεστερ, όπου ο Ισπανός αθλητικός διευθυντής ήταν από το 2012, βοηθώντας τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα να ενισχύσει τόσο το ρόστερ της ώστε ο Γκουαρδιόλα να την… απογειώσει.

Σε αυτά τα 13 χρόνια η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε 21 τίτλους, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν τα 7 πρωταθλήματα και φυσικά το Champions League του 2023, με τη διοίκηση να τον ευχαριστεί για την προσφορά του μέσω της ανακοίνωσης με την οποία επισημοποιήθηκε η αποχώρησή του.

