Η Nova – Wind, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ένωσε τις δυνάμεις της με τις εταιρείες Samsung Electronics Hellas, EYEONIX και 3Δ ΑΕ και παρέδωσαν τη Δευτέρα 16 Μαΐου, στον Δήμο Θεσσαλονίκης το καινοτόμο ψηφιακό σύστημα “Smart City”, που θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των επικοινωνιών στις υπηρεσίες του Δήμου. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που υλοποιείται ένα τέτοιο σύστημα το οποίο διευκολύνει το συντονιστικό έργο των δημοτικών αρχών στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Με το σύστημα “Smart City”, το έργο των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης διευκολύνεται σημαντικά, αξιοποιώντας ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου της Nova – Wind, σε συνδυασμό με τις προηγμένες δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία Command powered by Samsung SDS, ειδικά παραμετροποιημένη για τη σειρά ανθεκτικών συσκευών Samsung Galaxy XCover 5. Το σύστημα “Smart City” συνδυάζει, μεταξύ άλλων, τεχνολογίες Push To Talk, ON Map System, κρυπτογράφηση επικοινωνιών και δυνατότητες διαμοιρασμού αρχείων, δεδομένων, εικόνας και βίντεο. Tα παραπάνω χαρακτηριστικά θα βελτιώσουν καθοριστικά την αναφορά των συμβάντων προς επίλυση, καθώς και τον έλεγχο, την εκτέλεση και την επίβλεψη των ενεργειών παρέμβασης, συμβάλλοντας στη μετάβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης σε μια «Έξυπνη Πόλη».

Κατά την τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της πόλης παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν οι: Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Public Sector & ICT Executive Director της Nova – Wind, Γιώργος Τσαπρούνης, Corporate Affairs Executive Director της Nova – Wind, Γιάννης Λουσίδης, Head of Public της Nova, Byung Moo (Θεόφιλος) Shin, Πρόεδρος της Samsung Electronics Hellas, Άρης Μάρκου, B2B Sales Head – IM της Samsung Electronics Hellas, Νίκος Χατζής, Προέδρος, ΕΥΕΟΝΙΧ SA, Δημήτρης Σκεπαστιανός, CEO της General Aviation Applications 3Δ ΑΕ και Γεώργιος Φαραζουλής, General Manager in Business Development της General Aviation Applications 3Δ ΑΕ.

«Ζούμε σε μια περίοδο υψηλών προκλήσεων, αυξημένων απαιτήσεων και έκτακτων περιστατικών. Χρέος μας είναι να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε με σχέδιο, έγκαιρη αντίδραση, επάρκεια μέσων και κινητοποίηση μηχανισμών. Σε αυτή μας την προσπάθεια η τεχνολογία είναι σύμμαχος και αυτοί που μας την προσφέρουν πολύ καλοί συνεργάτες. Θέλω να ευχαριστήσω τη Νova – Wind, μέλος της United Group, αλλά και τις εταιρείες Samsung Electronics Hellas, 3Δ ΑΕ και EYEONIX για την υλοποίηση του συστήματος, που διευκολύνει σημαντικά το συντονιστικό έργο των δημοτικών αρχών με μια προηγμένη λύση ελέγχου, διοίκησης και συντονισμού «Smart City», δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας.Ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Public Sector & ICT Executive Director της Nova – Wind, τόνισε: «Η έμπρακτη και άμεση συμβολή μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων αποτελεί για μας στρατηγική προτεραιότητα. Με το «Smart City» προσφέρουμε «έξυπνες» και αποτελεσματικές ψηφιακές υπηρεσίες που θα συμβάλλουν κα θα μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη σε μια ασφαλέστερη και υγιή πόλη. Θέλουμε να είμαστε για τους πολίτες, τους πελάτες και τους εταίρους μας ένας πολύτιμος και αξιόπιστος συνεργάτης».