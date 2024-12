Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται σε εφαρμογές της Meta, όπως Facebook, Instagram και WhatsApp, με αρκετές να έχουν πέσει ή να μην φορτώνουν σωστά, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/12) και όσο περνάει η ώρα εντείνεται, κάτι που αποδεικνύεται από τις χιλιάδες αναφορές των χρηστών.

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας από το Down Dedector:

Πριν από λίγο, η Meta απάντησε για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, μέσω ανάρτησης στην ανταγωνιστική πλατφόρμα Χ.

Συγκεκριμένα, έγραψε τα εξής:

«Γνωρίζουμε ότι ένα τεχνικό πρόβλημα επηρεάζει τη δυνατότητα ορισμένων χρηστών να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές μας. Προσπαθούμε να επαναφέρουμε τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατό και ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία».

Σημειώνεται, ότι η Meta το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές παρόμοια προβλήματα και κυρίως στην Ευρώπη.

