Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο και 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο μπάσκετ κάνοντας παράλληλα το νταμπλ και θα το γιορτάσει το βράδυ του Σαββάτου (17/6) στο ΣΕΦ, σε μια φιέστα που θα έχει πολλά και εντυπωσιακά δώρα για τους οπαδούς του.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει τα εξής…

«Είστε έτοιμοι για το… πάρτι της ζωής μας; Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γιορτάζει το back to back νταμπλ με επίτιμους καλεσμένους ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ!!!

Το Σάββατο (17/06) και ώρα 21:15, φοράμε #OLYKOKKINA και δίνουμε ραντεβού στο ΣΕΦ, για να πανηγυρίσουμε την κατάκτηση του 14ου Πρωταθλήματος Ελλάδος!

Οι κάτοχοι των διαρκείας μπορούν να προσέλθουν με την κάρτα τους και να κάτσουν -όπως πάντα- στην θέση τους.

Αν δεν διαθέτετε διαρκείας, τότε επιβάλλεται να προμηθευτείτε το εισιτήριό μας έγκαιρα από… εδώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ΟΛΑ τα έσοδα της αυριανής εκδήλωσης θα διατεθούν στα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, καθώς και σε ιδρύματα της περιοχής του Πειραιά.

Η φιέστα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 3 και για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να προσέλθετε αρκετά νωρίτερα στο ΣΕΦ, ώστε να έχετε λάβει εγκαίρως στο ξεχωριστό αυτό πάρτι!

Και επειδή στις γιορτές είθισται να γίνεται ανταλλαγή δώρων, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει φροντίσει και για αυτό!

Πιο συγκεκριμένα, θα κληρωθούν:

10 δωρεάν εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2023-24.

10 συλλεκτικές μπάλες με τις υπογραφές όλων των παικτών.

15 συλλεκτικές επίσημες εμφανίσεις, μια από τον κάθε παίκτη της ομάδας με την υπογραφή του.

5 διπλά αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και εισιτήρια για τον αντίστοιχο αγώνα της Ευρωλίγκας τη σεζόν 2023-24 με το τσάρτερ της ομάδας.

10 εισιτήρια court seats για έναν ευρωπαϊκό αγώνα της επιλογής του φιλάθλου για τη σεζόν 2023-24.

10 δωρεάν εισιτήρια για το event της απόσυρσης της φανέλλας του Βασίλη Σπανούλη, που είναι προγραμματισμένο για τις 17 Σεπτεμβρίου 2023 στο ΣΕΦ.

10 συλλεκτικά winning Champions t-shirt του πρωταθλήματος 2022-23.

5 συλλεκτικά gift packs απο τον Μεγάλο Χορηγό του Ολυμπιακού, τη Bwin.

Και ΤΕΛΟΣ η SUPER έκπληξη! Ένα ιδιαίτερο γεύμα για 4 άτομα με τον Thomas Walkup!!!

Όλα τα εισιτήρια διαρκείας που θα τσεκαριστούν αύριο (17/06) στην φιέστα, καθώς και τα μεμονωμένα εισιτήρια, θα μπουν στην ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί εντός της ερχόμενης εβδομάδας στα γραφεία της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθούν απο την Δ/νση Εισιτηρίων της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εντός των ερχόμενων ημερών.

ΝΙΩΣΕ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ… CHAMPION!

Αν θέλεις να κρατήσεις την ανάμνηση του back to back νταμπλ για πάντα, σου έχουμε την λύση! To OlympiacosBC Official store έχει δημιουργηθεί μια σειρά επετειακών προϊόντων, η οποία θα είναι διαθέσιμη από το e-shop, την μπουτίκ που βρίσκεται εντός γηπέδου, αλλά και από όλα τα επίσημα καταστήματα του Ολυμπιακού.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ:

Σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες των υπευθύνων, ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα στην ροή της εκδήλωσης (έχει πραγματοποιηθεί ένας ειδικός σχεδιασμός και αρκετές προσαρμογές στο γήπεδο).

Σας περιμένουμε ΟΛΟΥΣ για να γιορτάσουμε μαζί το κλείσιμο μιας εκπληκτικής σεζόν!!!».