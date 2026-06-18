Η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (19/6) την Αϊτή στον δεύτερό της αγώνα στο Μουντιάλ 2026 και ο Νεϊμάρ έμεινε εκτός αποστολής καθώς δεν είναι ακόμη έτοιμος, μετά τον τραυματισμό του στη γάμπα.

Η «σελεσάο» έμεινε στο 1-1 κόντρα στο Μαρόκο στην 1η αγωνιστική και θέλει τώρα, κόντρα στην πολύ αδύναμη Αϊτή, τη νίκη που θα τη φέρει κοντά στην εξασφάλιση της πρόκρισης στους «32».

Μια νίκη που θα πρέπει να την πάρει χωρίς τον Νεϊμάρ, καθώς ναι μεν επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τον τραυματισμό του στη γάμπα πριν ένα μήνα, δεν είναι όμως ακόμη 100% έτοιμος για να αγωνιστεί.

Ο Κάρλο Αντσελότι, επομένως, τον άφησε ξανά εκτός αποστολής, με την τελευταία εμφάνιση του 34χρονου άσου σε αγώνα της Βραζιλίας να χρονολογείται στον Οκτώβριο του 2023.

Όπως αναφέρουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, στόχος είναι ο Νεϊμάρ να τεθεί στη διάθεση του Αντσελότι για τα νοκ άουτ παιχνίδια του Μουντιάλ 2026.