Σε σίριαλ εξελίσσεται η υπόθεση του Γιόνας Βαλαντσιούνας, το όνομα του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο της μπασκετικής επικαιρότητας εξαιτίας της ενδεχόμενης μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.

Ο Λιθουανός σέντερ φαίνεται αποφασισμένος να αφήσει πίσω του την καριέρα στο NBA και τους Ντένβερ Νάγκετς, όπου κατέληξε μέσω ανταλλαγής από τους Σακραμέντο Κινγκς, επιλέγοντας να επιστρέψει στην Ευρώπη για να φορέσει τη φανέλα των «πρασίνων».

Παρότι, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, οι Νάγκετς εμφανίζονται διατεθειμένοι να κρατήσουν στο ρόστερ τους τον πολύπειρο σέντερ, όλα δείχνουν ότι ο ίδιος έχει ήδη καταλήξει στην τελική του απόφαση.

Ο Μαρκ Στάιν, δημοσιογράφος με μακρά θητεία στο ρεπορτάζ του NBA και άμεση πληροφόρηση για το θέμα, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το θέμα είναι το εξής: Ο Βαλαντσίουνας δεν έχει πει τίποτα οριστικό. Αν κάποια στιγμή ΑΥΤΟΣ πει ότι τελείωσε με το NBA, τότε οι Νάγκετς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Αυτή τη στιγμή, το Ντένβερ έχει τον έλεγχο», υπογραμμίζοντας το πώς αντιμετωπίζει το πρωτάθλημα τέτοιες περιπτώσεις με πιο ευέλικτη στάση απέναντι στους αθλητές.

Here’s the thing: Valančiūnas hasn’t said anything definitive. If at some point HE says he’s done with the NBA, then the Nuggets will have to face that.



At the moment, Denver has the control. Will JV address all this publicly at his scheduled Vilnius appearance? We shall see.