Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας αλλά οι Ντένβερ Νάγκετς είναι αποφασισμένοι να τον κρατήσουν και περιμένουν από τον ίδιο να τηρήσει το συμβόλαιό του, όπως αναφέρει και το ESPN.

Νωρίτερα, την Κυριακή (6/7), ο Μαρκ Στάιν και το λιθουανικό Basketnews υποστήριξαν σε σχετικά ρεπορτάζ ότι οι Νάγκετς είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν τον Βαλαντσιούνας παρά το γεγονός ότι έχει συμφωνήσει προφορικά με τους «πράσινους» και τώρα αναφέρθηκε στο θέμα και ο Σαμς Τσαράνια.

Ο δημοσιογράφος του ESPN τόνισε -και αυτός- ότι στο Ντένβερ δεν θέλουν να συζητήσουν για αποδέσμευση του Λιθουανού σέντερ, αναφέροντας τα εξής σε ανάρτησή του στα social media…

«Το Ντένβερ έχει ενημερώσει τους εκπροσώπους του Γιόνας Βαλαντσιούνας ότι η ομάδα έχει την πλήρη πρόθεση να τον κρατήσει και να τηρήσει το συμβόλαιό του, καθώς οι Νάγκετς θεωρούν τον Βαλαντσιούνας μια κρίσιμη προσθήκη στη θέση του σέντερ, τόσο για να υποστηρίζει τον Νίκολα Γιόκιτς όσο και για να αγωνίζεται δίπλα του. Η ελληνική ομάδα Παναθηναϊκός επιδίωξε την απόκτησή του τις τελευταίες ημέρες».

Denver has informed Jonas Valanciunas' reps that the franchise fully intends to have him honor his contract as the Nuggets view Valanciunas as a critical center addition to back up Nikola Jokic and play alongside him. Greek team Panathinaikos pursued Valanciunas in recent days. https://t.co/a6SGnWFeLh