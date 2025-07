Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Παναθηναϊκό για τριετές συμβόλαιο και μάλιστα ήρθε στην Αθήνα την Παρασκευή (4/7), οι Ντένβερ Νάγκετς όμως δεν είναι διατεθειμένοι να τον αποδεσμεύσουν, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν και τους Λιθουανούς.

Οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι να ρίξουν μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές βόμβες στην ιστορία της Euroleague, οι Νάγκετς όμως θέλουν να αποτρέψουν την… ενεργοποίησή της. Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Μαρκ Στάιν, η ομάδα του Ντένβερ δεν είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί για την αποδέσμευσή του Λιθουανού σέντερ.

Το ίδιο αναφέρει σε νεότερο ρεπορτάζ και το λιθουανικό Basketnews, το οποίο είχε αποκαλύψει τη συμφωνία του Βαλαντσιούνας με τον Παναθηναϊκό, οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ο Λιθουανός σέντερ θα είναι και τυπικά παίκτης των Νάγκετς από το βράδυ της Κυριακής (6/7) και έχει κάνει σαφές με το ταξίδι του στην Αθήνα ότι έχει αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη για να ντυθεί στα πράσινα.

Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, περιμένει την επισημοποίηση της μετακίνησής του στην ομάδα του Ντένβερ για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις, στις οποίες πρόσωπο-κλειδί θα είναι ο μάνατζερ του Βαλαντσιούνας, ο οποίος είναι μάνατζερ και του Νίκολα Γιόκιτς.

Όπως και να έχει, το θέμα παραμένει ανοιχτό και τα προσεχή 24ωρα θα φανεί αν μπορεί ή όχι να γίνει η μεταγραφή που θα προκαλέσει… σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Jonas Valanciunas saga has the latest update 🚨



The Denver Nuggets do not intend to negotiate a buyout with the Lithuanian, essentially preventing him from joining Panathinaikos:https://t.co/ADGmfyxIgY