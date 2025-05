Ο μικρός τελικός του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ήταν η τέλεια ευκαιρία για έναν Έλληνα φίλαθλο που ήθελε να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του και άκουσε το πολυπόθητο «ναι».

Οι δύο ομάδες δεν αναμετρώνται, τελικά, με έπαθλο τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης αλλά για την 3η θέση. Το παιχνίδι, δηλαδή, είναι βασικά αδιάφορο, καθώς δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο πλην του γοήτρου, για έναν Έλληνα φίλαθλο όμως μόνο αδιάφορη δεν είναι η μέρα.

Συγκεκριμένα, παίρνοντας μέρος σε ένα κουίζ δημοσιογράφου της NOVA, κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση «ποιοι παίκτες έχουν κατακτήσει τη Euroleague με τρεις διαφορετικές ομάδες». Η απάντηση του ήταν σωστή, λέγοντας «οι Γιασικεβίτσιους και Σλούκας», και αμέσως μετά έκανε ο ίδιος τη μεγάλη ερώτηση.

«Yes or no?», είπε προς την αγαπημένη του, η οποία έκπληκτη και συγκινημένη απάντησε θετικά, με τη Euroleague να το… ανακοινώνει μέσω των μάτριξ του γηπέδου, κάνοντας παράλληλα και πανηγυρική ανάρτηση στα social media.

