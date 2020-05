Οργή Άδωνι Γεωργιάδη για μήνυμα χρήστη Twitter που ...πέθανε τον γιο του

Ένα σχόλιο χρήστη του Τwitter που στην προσπάθειά του να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση ενέπλεκε την οικογένεια του Άδωνι Γεωργιάδη και το παιδί του, προκάλεσε την… έκρηξή του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το μήνυμα έγραφε: «ΕΚΤΑΚΤΟ: πέθανε ο γιος του @AdonisGeorgiadi , είχε ανάγκη από εγχείριση καρδιάς, δυστυχώς το #Παιδοκαρδιοχειρουργικο στο αγ. σοφίας δεν λειτουργεί πλέον»

