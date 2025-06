Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με 2-0 τη Γιούλια Πουτίντσεβα στον πρώτο γύρο του Μπαντ Χόμπουργκ και μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα στις δύο τενίστριες, οι οποίες είπαν διάφορα.

Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε με 7-5 το πρώτο σετ και με 7-6 το δεύτερο, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το αγωνιστικό κομμάτι, όμως, είχε αυτό που ακολούθησε.

Μετά τη χειραψία που αντάλλαξαν οι δύο τενίστριες, η Πουτίντσεβα εξέφρασε παράπονα προς τη Σάκκαρη, η οποία της ζήτησε τον λόγο και με τους τόνους να ανεβαίνουν τής είπε «κανείς δεν σε συμπαθεί».

Η λεκτική μονομαχία συνεχίστηκε με τις δύο τενίστριες να λένε διάφορα η μία προς την άλλη, με τη Σάκκαρη να σχολιάζει στις δηλώσεις της όσα έγιναν, λέγοντας: «Δεν νομίζω να με προσκαλέσει για φαγητό για το υπόλοιπο των ζωών μας. Δεν με νοιάζει, για να πω την αλήθεια. Έχω πολύ καλούς φίλους για να πάω για φαγητό. Ας το αφήσουμε εκεί. Τη σέβομαι ως παίκτρια και αυτό είναι όλο».

Sakkari and Putintseva got really heated at the net omg 😳 pic.twitter.com/Wgrf10sQcu