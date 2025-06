Η ιρανική Βουλή ενέκρινε σήμερα το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το Reuters.

Πλέον το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν καλείται να λάβει την τελική απόφαση αναφορικά με το αν θα προβεί στο κλείσιμο αυτού του μεγάλης στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας διόδου, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο PRESS TV.

