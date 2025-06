Την κωδική ονομασία «Midnight Hammer» (Το Σφυρί του Μεσονυχτίου) είχε η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που βομβάρδισε τις τρεις στρατηγικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, Φορντό, Ισφαχάν και Νατάνζ.

Ο επικεφαλής του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν από το βήμα του Πενταγώνου δήλωσε πως επρόκειτο για μία «άκρως απόρρητη αποστολή με πολύ λίγους ανθρώπους στην Ουάσινγκτον να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου».

Ο Νταν Κέιν, είπε ότι «το κύριο πακέτο κρούσης αποτελούνταν από επτά βομβαρδιστικά B-2 Spirit» που πέταξαν 18 ώρες από την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ προς το Ιράν με πολλαπλούς ανεφοδιασμούς στον αέρα.

«Τα ιρανικά μαχητικά δεν πέταξαν και φαίνεται ότι τα ιρανικά συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος δεν μας είδαν καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής. Διατηρήσαμε το στοιχείο του αιφνιδιασμού», πρόσθεσε ο Κέιν.

Συνολικά, περισσότερα από 125 αεροσκάφη συμμετείχαν στην στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ενώ πραγματοποιήθηκε και μια επιχείρηση παραπλάνησης, κατά την οποία βομβαρδιστικά αναπτύχθηκαν πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό ως «δόλωμα», δήλωσε ο Κέιν στους δημοσιογράφους.

Στην άνευ προηγουμένου επιχείρηση συμμετείχαν επτά βομβαρδιστικά stealth B2. Τα βομβαρδιστικά έριξαν περισσότερες από δώδεκα βόμβες Massive Ordnance Penetrator 30.000 τόνων σε δύο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, το Φορντόου και το Νατάνζ, δήλωσε ο Κέιν. Πύραυλοι Tomahawk εκτοξεύτηκαν στο Ισφαχάν.

Η αποστολή, η οποία ξεκίνησε σε μια βάση στο Μιζούρι, ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια αποστολή B2 από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Κέιν.

Επίσης σύμφωνα με τον Κέιν περισσότεροι από 24 πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν σε ιρανικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις ΗΠΑ – Τα βομβαρδιστικά μπήκαν στον ιρανικό εναέριο χώρο περίπου στις 17:00 τοπική ώρα (22:00 BST), ένα αμερικανικό υποβρύχιο εκτόξευσε «περισσότερους από δύο δωδεκάδες» πυραύλους κρουζ Tomahawk εναντίον «βασικών στόχων» στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν.

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ζημιές στις εισόδους του Φορντό



Ζημιές στις εισόδους της υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν στο Φορντό, μετά τις βραδινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ, διακρίνονται σε δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν την Κυριακή και αναλύθηκαν από το Associated Press. Στις εικόνες της Planet Labs PBC φαίνεται να υπάρχουν ζημιές και στο βουνό, κάτω από το οποίο βρίσκεται το Φορντό.

