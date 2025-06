Ισχυρότατη έκρηξη αναστάτωσε τη νότια ιρανική πόλη Μπουσέρ, σύμφωνα με ανάρτηση της εφημερίδας Shargh στην πλατφόρμα Telegram, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές και στους κατοίκους της περιοχής.

Η πόλη Μπουσέρ φιλοξενεί τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, στον οποίο γίνεται χρήση ρωσικού πυρηνικού καυσίμου και στην οποία εργάζονται και Ρώσοι υπήκοοι. Η έκρηξη αυτή έρχεται να εντείνει τις ήδη τεταμένες γεωπολιτικές συνθήκες στην περιοχή.

🚨⚡BREAKING AND UNUSUAL



A massive fire and a giant mushroom-shaped smoke cloud following an Israeli attack on Iran now.



Israeli media:

The Israeli Defense Forces are targeting weapons depots in southwestern Iran.



Iranian media:

A loud explosion heard in the city of Bushehr…