Στα καθήκοντά του επέστρεψε ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχε στις υποχρεώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μυλωνάκης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται χαμογελαστός δίπλα στον πρωθυπουργό.

Με την ανάρτησή του αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα επιστροφής και συνέχισης της πολιτικής του δραστηριότητας.

«Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία, βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε εδώ και χρόνια μια κοινή διαδρομή ευθύνης και προσφοράς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υπογράμμισε ότι επιστρέφει στις υποχρεώσεις του με περισσότερη δύναμη και αποφασιστικότητα.

«Συνεχίζω με περισσότερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στην κοινή μας προσπάθεια. Η Ελλάδα έχει μπροστά της σημαντικές προκλήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, πάντα κοντά στους πολίτες. Παρών. Με όλες μου τις δυνάμεις», ανέφερε στην ανάρτησή του.