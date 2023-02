Υποψήφια για Όσκαρ, τρυφερή μεταφορά αναγνωρισμένου διηγήματος για ένα κορίτσι που ανακαλύπτει ένα μυστικό που θα της αλλάξει τη ζωή. Εντυπωσιακό ντεμπούτο από την Ιρλανδία, που αποφεύγει τις συμβάσεις ταινίας ενηλικίωσης, και συγχρονίζει αυθόρμητα την καρδιά της ιστορίας με τους παλμούς του θεατή.

Σύνοψη

Λόγω της εγκυμοσύνης της μητέρας μιας φτωχής, πολυμελούς οικογένειας, η μικρή κόρη Κοτς, ένα πραγματικά ήσυχο κορίτσι, θα περάσει το καλοκαίρι με μακρινούς συγγενείς. Χάρη στη φροντίδα τους, θα βρει σιγά σιγά τη φωνή της στο ειδυλλιακό σκηνικό της ιρλανδικής υπαίθρου. Ενώ όμως μεταξύ των μελών της νέας της οικογένειας υποτίθεται πως δεν υπάρχουν μυστικά, εκείνη θα ανακαλύψει ένα.

Σημείωμα του σκηνοθέτη Κόλουμ Μπερέιντ

Η νουβέλα της Κλερ Κίγκαν, Foster, έθιξε πάρα πολλά θέματα που με απασχολούν, πράγματα που ήταν παρόντα στην ως τότε δουλειά μου: οι σύνθετοι δεσμοί της οικογένειας, το ζήτημα της συναισθηματικής και ψυχολογικής ανάπτυξης και, βασικό, το φαινόμενο της θλίψης και της ικανότητάς της να μας διαμορφώνει.

Η ίδια η αφήγηση ήταν από μόνη της συναρπαστική -ενεστώτας σε πρώτο πρόσωπο- ειπωμένη μέσα από τα μάτια ενός νεαρού κοριτσιού. Ήταν εντελώς καθηλωτική, γεμάτη ενσυναίσθηση και έμφυτα οπτική, μεγάλο μέρος της είναι όσα βλέπει και αισθάνεται λεπτό-λεπτό το κορίτσι. Η αφηγηματική ένταση της ιστορίας προέρχεται αποκλειστικά από την εμπειρία του κοριτσιού, και όχι τόσο από την πλοκή. Αυτό ήταν μια πολύ ελκυστική πρόκληση για μένα από πλευράς σκηνοθεσίας. Η ιδέα της διαμόρφωσης της εμπειρίας αυτού του κοριτσιού ήταν ο κύριος στόχος της ταινίας, και η εξερεύνηση χαρακτήρα και δυναμικής σχέσεων ήταν εντελώς στο προσκήνιο. Αλλά πίστεψα πολύ και στη «μικρότητα» της ιστορίας. Υπάρχει μια φράση του Μαρκ Κάζινς που λέει ότι η τέχνη μάς δείχνει ξανά και ξανά ότι αν κοιτάξουμε ένα μικρό πράγμα προσεκτικά και με ανοιχτό μυαλό, μπορούμε να δούμε πάρα πολλά σε αυτό.

Με ελκύει πολύ αυτή η ιδέα, ότι κάτι αρκετά ευρύ και βαθύ μπορεί να βρεθεί σε μικρά μέρη, με ένα είδος αφηγηματικής ταπεινότητας. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όμως, ήταν το συναισθηματικό υπόβαθρο της ιστορίας αυτό που με έπεισε για τις δυνατότητές της ως ταινίας. Η αυτοσυγκράτηση της αφήγησης και η τελική καθαρτική απελευθέρωση, με μάγεψαν και μπόρεσα να οραματιστώ μια κινηματογραφική μεταφορά που θα προκαλέσει την ίδια αντίδραση στο κοινό.

Βιογραφικό σκηνοθέτη

Γεννήθηκε στο Δουβλίνο και μεγάλωσε μιλώντας ιρλανδικά και αγγλικά. Ενθουσιώδης με το σινεμά από νεαρή ηλικία, κάτι που του καλλιέργησε ο πατέρας του που τον μύησε στον βωβό κινηματογράφο, στα πρώιμα μιούζικαλ του Χόλιγουντ και στα νουάρ της δεκαετίας του ‘40, μόλις μπήκε στο σπίτι τους συσκευή βίντεο. Μετά από μια εφηβεία κατά την οποία πειραματίστηκε στην παραγωγή μικρού μήκους ταινιών, σπούδασε κινηματογράφο στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Δουβλίνου. Η πρώτη του κατά παραγγελία μικρού μήκους ταινία ήταν το Mac an Athar (His Father’s Son), ημι-αυτοβιογραφικό φιλμ για μια ιρλανδόφωνη οικογένεια στο Δουβλίνο, που γνώρισε επιτυχία στα φεστιβάλ του κόσμου. Τα ντοκιμαντέρ του έχουν κερδίσει πολλές υποψηφιότητες και βραβεία από διεθνή φεστιβάλ και από την Ιρλανδική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Το 2012, έλαβε διάκριση από τα Screen Directors’ Guild of Ireland για την «εξαιρετική του δουλειά ως σκηνοθέτης στην ιρλανδική γλώσσα». Το 2022 τιμήθηκε με το βραβείο Aer Lingus Discovery και το βραβείο Screen Ireland-IFTA Rising Star. Το Ήσυχο Κορίτσι είναι το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του. Είναι η πιο επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία στην ιρλανδική γλώσσα όλων των εποχών και μια από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά και καλλιτεχνικά ταινίες των τελευταίων ετών, ενώ είναι υποψήφια για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας.

Συντελεστές

Σενάριο | Σκηνοθεσία: Κόλουμ Μπερέιντ

Μουσική: Στίβεν Ρένικς

Κοστούμια: Λουίζ Στάντον

Διεύθυνση Παραγωγής: Έμμα Λόουνεϊ

Μοντάζ: Τζον Μέρφι

Φωτογραφία: Κέιτ ΜακΚάλοου

Παραγωγή: Κλεόνα Νι Κρουάλαοϊ

Με την υποστήριξη των Screen Ireland, TG4, Broadcasting Authority of Ireland

Πρωταγωνιστούν: Κάρι Κρόουλι, Άντριου Μπένετ, Κάθριν Κλιντς

Διάρκεια: 94’

Χώρα, Έτος Παραγωγής: Ιρλανδία, 2022

Από 2 Μαρτίου στους κινηματογράφους και σύντομα αποκλειστικά στο cinobo.com

