Ένα γκάλοπ που αφορούσε την εκπομπή «Καλό μεσημεράκι» και το αν ο Νίκος Μουτσινάς θα μπορούσε να… πάει στο Netflix πραγματοποίησε η διαδικτυακή εκπομπή «Μπες στο πλάνο». Οι απαντήσεις που έδωσαν οι τηλεθεατές προβλήθηκαν και στο Καλό μεσημεράκι με τον Νίκο Μουτσινά να κάνει το δικό του χιουμοριστικό σχόλιο.

«Its true. I will go to Netflix with subtitles. English subtitles for my followers all over the world. Πλάκα πλάκα γιατί να μην πάρουν την εκπομπή να πάει στο Netflix; Ένα εκατομμύριο είναι του Παπακαλιάτη. Εμάς ένα μύριο είναι την ημέρα, καναλάρα! Ένα μύριο μαζεύουμε και το καταθέτουμε στο skai.gr . Θα ήταν ωραίο να πάει η δική μας» ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Ή ας πάει η KatKen. Αυτή είναι η πρόταση μου στην Ευρώπη και θα την κλικάρω», είπε με αστείρευτο χιούμορ ο Νίκος Μουτσινάς.