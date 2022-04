Οι παίκτες της Κόκκινης Ομάδας του Survivor έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν ένα καλό σερί νικών με αποτέλεσμα να έχουν απολαύσει τα μεγάλα έπαθλα που τους πρόσφερε ο Ατζούν Ιλιτζαλί στα οποία υπήρχε, μεταξύ άλλων, άφθονο φαγητό.

Τι θα συμβεί όμως απόψε στο Survivor και ποια ομάδα θα καταφέρει να κερδίσει το συγκινητικό έπαθλο επικοινωνίας; Θα καταφέρουν οι Κόκκινοι να κερδίσουν ή γι’ άλλη μια φορά θα χάσουν;

«Μέθυσαν» από την χλιδή οι Κόκκινοι

«Μέθυσαν» από την χλιδή οι παίκτες της Κόκκινης ομάδας οι οποίοι στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο του Survivor αναδείχθηκαν γι’ άλλη μια φορά νικητές στον στίβο μάχης. Τους παίκτες παρέλαβε μια λιμουζίνα η οποία τους μετέφερε σε μια πολυτελέστατη βίλα. Εκεί, αφέθηκαν στα χέρια των έμπειρων συνεργατών του Ατζούν Ιλιτζαλί και έκαναν beauté, ξεκουράστηκαν σε υπέρδιπλα κρεβάτια, απόλαυσαν ένα λουκούλλειο γεύμα ενώ στην συνέχεια διασκέδασαν σε ένα πάρτι με άρωμα 80’s.

Τι είχε συμβεί όμως νωρίτερα στην παραλία του Άγιου Δομίνικου;

Η Σοφιάνα Αβραμάκη χάρηκε ιδιαίτερα που η ομάδα της, έχασε το ταξίδι στο Μαϊάμι αφού πιστεύει πως δεν το άξιζαν καθώς η γκρίνια και η… γρουσουζιά περισσεύουν ανάμεσα στους παίκτες. Η αντίδραση της όμως ήταν υπερβολική και σχολιάστηκε αρνητικά καθώς οι συμπαίκτες της θεωρούν πως κι εκείνη έχει ευθύνη για τις σερί ήττες αλλά και για την γκρίνια που επικρατεί στην Μπλε ομάδα. H Βρισηίδα Ανδριώτου, πλήρως εξαντλημένη, ξέσπασε σε κλάματα με την όλη κατάσταση που επικρατεί στην παραλία.

Η υπόσχεση του Ατζούν Ιλιτζαλί

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί βρέθηκε για λίγες μέρες στο πόστο της παρουσίασης του Survivor αφού αντικατέστησε τον Γιώργο Λιανό ο οποίος χρειάστηκε να βρεθεί στην Ελλάδα. Πριν όμως, ο Τούρκος παραγωγός, αποχαιρετήσει τους παίκτες του Survivor, τους έδωσε υπόσχεση πως όχι μόνο θα επιστρέψει αλλά θα κανονίσει να γίνουν και παιχνίδια Ελλάδα – Τουρκία.

Αιχμές για στημένες ασυλίες άφησε ο Τάκης Καραγκούνιας

Αιχμές για στημένες ασυλίες άφησε ο Τάκης Καραγκούνιας ενώ χαρακτήρισε «συμμορία» μερίδα παικτών. «Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι πιθανόν στήνονται ασυλίες και το λέω με πλήρη γνώση αυτό. Δεν μου αποκλείει κανείς εμένα, ότι μπορεί ο Άρης Σοϊλέδης να μιλάει με την αντίπαλη ομάδα, με Απόστολο, Ναυσικά, Στάθη και τα υπόλοιπα μέλη της Μπλε ομάδας, και να στήσουν μια ασυλία, για να την πάρει η Κόκκινη ομάδα για να μπορέσουν να βγάλουν εμένα και τον Εμμανουήλ στον τάκο. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι το Survivor που έχουν χτίσει. Αυτό που έχω ζήσει τις τελευταίες μέρες, είναι ένα τσίρκο με κάποιους σαλτιμπάγκους γύρω μου που προσπαθούν να με ξεγελάσουν ώστε να με ξεζουμίσουν. Θέλω να δω τι θα γίνει στον επόμενο αγώνα ασυλίας που έρχεται, να δω τι θα κάνει η συμμορία» ανέφερε ο μισθοφόρος του Survivor.

Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ έπιασε ψιλή κουβέντα με μια σαύρα

Απομονωμένος αλλά καθόλου απογοητευμένος φαίνεται πως είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ ο οποίος μπορεί να μην κάνει παρέα με κάποιον από τους συμπαίκτες του, βρήκε όμως τη λύση. Ο make up artist σε μια βόλτα του στη ζούγκλα εντόπισε μια μεγάλη σαύρα και κάθισε δίπλα της να της πει τα νέα του. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος ονόμασε την σαύρα «King of the jungle».

«Έτσι όπως μιλούσα με το φίλο μου, πετάχτηκε ένα καβούρι με ανοιχτές τις δαγκάνες και ερχόταν κατά πάνω μου. Προφανώς αυτός ο γρουσούζης, ο Καραγκρίνιας, ο Καραγκούνιας έχει στείλει τα καβούρια να με φάνε» είπε ο παίκτης ενώ στην συνέχεια αποκάλυψε το τατουάζ που έχει κάνει για μια σαύρα που είχε στο παρελθόν.

Ποια ομάδα κερδίζει το έπαθλο επικοινωνίας

«Δεν έχω δει τόσο κακό παίκτη ποτέ. Όλοι έχουμε πρόβλημα με τον Τάκη Καραγκούνια. Σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε για να τον διώξουμε από την ομάδα. Έχουμε βγάλει κάποια πλάνα, θα δούμε τις επόμενες ημέρες» θα πει απόψε το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ στην κάμερα του Survivor κάνοντας γνωστό πως υπάρχει «σχέδιο εκτόπισης» του συμπαίκτη του.

Στην συνέχεια, οι παίκτες των δυο ομάδων θα μεταφερθούν μπροστά στον Γιώργο Λιανό ο οποίος θα τους ενημερώσει πως θα αγωνιστούν για ένα διαφορετικό και άκρως συγκινητικό έπαθλο επικοινωνίας. Πασχαλινές αναμνήσεις από οικογένεια και συντρόφους.

Στο άκουσμα του επάθλου, ο Τάκης Καραγκούιας, ο οποίος πρόσφατα έχασε τον πατέρα του, θα ξεσπάσει σε κλάματα με λυγμούς.

Οι παίκτες θα μπουν στον στίβο μάχης και θα τα δώσουν όλα για να κερδίσουν το έπαθλο επικοινωνίας; Θα καταφέρουν οι Κόκκινοι οι οποίοι παίζουν μόνο με την ψυχική τους δύναμη να πάρουν τη νίκη ή οι φαγωμένοι Μπλε θα κερδίσουν απόψε;

Σύμφωνα με τα spoilers η ομάδα που κερδίζει απόψε στο Survivor το έπαθλο επικοινωνίας είναι γι’ άλλη μια φορά η Κόκκινη.