Οι ήρωες του League of Legends θα επιστρέψουν για μια ακόμα σεζόν στην πλατφόρμα του Netflix, καθώς όπως επιβεβαιώθηκε και επίσημα από τη Riot Games το η animated σειρά Arcane ανανεώθηκε. Η τηλεοπτική μεταφορά του δημοφιλούς παιχνιδιού κατάφερε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο να κερδίσει το κοινό, καθώς και τους κριτικούς που μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το τελικό αποτέλεσμα.

Η αρχή της εβδομάδας βρίσκει το Arcane στο νούμερο 1 του Netflix στην Ελλάδα (καθώς και σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο) κάτι που επιβεβαιώνει πως δεν χρειάζεται να παίζεις League of Legends για να το απολαύσεις. Οι αψεγάδιαστα χτισμένοι χαρακτήρες, η έξυπνη πλοκή και τα εντυπωσιακά animations είναι μερικοί από τους λόγους που το Arcane “σαρώνει” σε όποια χώρα και αν προβάλλεται.

Μπορεί λοιπόν η 1η σεζόν να ολοκληρώθηκε το Σάββατο που μας πέρασε, όμως μπορείτε να δείτε όλα τα επεισόδια στο Netflix

Πρώτη ματιά στο νέο εγχείρημα της Riot Games – Project L

Λίγο μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης του Arcane, οι άνθρωποι της Riot Games έκαναν ακόμα ένα “δώρο” στους φίλους του League of Legends. Στην επέτειο για τη συμπλήρωση των 10 χρόνων ζωής του League of Legends η Riot Games είχε προαναγγείλει την άφιξη ενός fighting game με κωδική ονομασία Project L. Πλέον έχουμε στα χέρια μας τα πρώτα πλάνα από το gameplay του παιχνιδιού καθώς και επιπλέον πληροφορίες.

Σχετικά με το Arcane

Το Netflix και η Riot Games φέρνουν το παγκόσμιο φαινόμενο του League of Legends franchise στην τηλεόραση με την σειρά κινουμένων σχεδίων Arcane. Η σειρά θα είναι διαθέσιμη και στο Tencent video στην Κίνα και σηματοδοτεί την πρώτη τηλεοπτική σειρά της Riot Games. Το Arcane βρίσκεται στο παγκόσμια αναγνωρισμένο League of Legends IP της Riot Games, και είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων και παράχθηκε από την Riot Games σε συνεργασία με την Fortiche Productions.

Instagram and Twitter: @arcaneshow

Σχετικά με τη Riot Games

Η Riot Games ιδρύθηκε το 2006 για να αναπτύξει, κυκλοφορήσει και να υποστηρίξει τα καλύτερα παιχνίδια με επίκεντρο τον παίκτη στον κόσμο. Το 2009, η Riot κυκλοφόρησε τον πρώτο της τίτλο, το League of Legends, σε παγκόσμια κλίμακα. Το League κατάφερε να γίνει το πιο παιγμένο παιχνίδι σε ΗΥ στον κόσμο και ο οδηγός στην εκρηκτική παγκόσμια ανάπτυξη των esports.



Καθώς το League of Legends μπαίνει στην δεύτερη δεκαετία, η Riot συνεχίζει να εξελίσσει το παιχνίδι ενώ παράλληλα προσφέρει νέες εμπειρίες στους παίκτες με τα Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT, League of Legends: Wild Rift, και πολλαπλούς τίτλους σε κατάσταση “υπό δημιουργία” καθώς εξερευνούμε τον κόσμο της Runeterra μέσω των διαφόρων έργα πολυμέσων μέσα από τη μουσική, τα κόμικς, την τηλεόραση και πολλά άλλα. Η Riot δημιούργησε επίσης τον όμιλο publishing, το Riot Forge, για να συνεργαστεί με προγραμματιστές τρίτων για επιπλέον παιχνίδια που έχουν οριστεί στο σύμπαν του League. Ο πρώτος τίτλος του Forge είναι το Ruined King: A League of Legends Story, ένα βασισμένο στην ιστορία, turn-based παιχνίδι ρόλων (RPG) που αναπτύχθηκε από την Airship Syndicate.

Ιδρύθηκε από τον Brandon Beck και τον Marc Merrill και με επικεφαλής τον CEO Nicolo Laurent, η Riot έχει την έδρα της στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια και έχει περισσότερους από 3,000 Rioters και πάνω από 20+ γραφεία σε όλο τον κόσμο.