Scenes from A Marriage

Αμέσως μετά την επίσημη παρουσίαση της πολυσυζητημένης σειράς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το Vodafone TV φέρνει το ΗΒΟ Max exclusive, “Scenes From A Marriage”, μία σύγχρονη προσαρμογή της ομώνυμης κλασικής σουηδικής σειράς του Ingmar Bergman, που επανεξετάζει την εμβληματική απεικόνιση της αγάπης, του μίσους, του πόθου, της μονογαμίας, του γάμου και του χωρισμού, μέσα από την οπτική ενός σύγχρονου ζευγαριού Αμερικανών, με πρωταγωνιστές τους Jessica Chastain και Oscar Isaac και νέο επεισόδιο κάθε Δευτέρα.

Gossip Girl

Tο νέο “Gossip Girl” της HBOMax υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις με την εγγύηση του Joshua Safran, που έγραψε και επιμελήθηκε την σειρά, η οποία, λίγες μόνο ώρες μετά την πρεμιέρα στην Αμερική, μεταφέρει τους πελάτες του Vodafone TV στο Upper East Side της Νέας Υόρκης και στον μικρόκοσμο μιας νέας γενιάς εφήβων που φοιτούν σε πανάκριβα ιδιωτικά σχολεία, παρακολουθώντας τους προβληματισμούς του σήμερα και την τεράστια αλλαγή από το τότε στο τώρα μέσα από τα social media. Πρωταγωνιστούν οι Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty κ.α.

The White Lotus

Ήρθε αποκλειστικά στο Vodafone TV η HBOMax limited σειρά “The White Lotus”. Πρόκειται για μια πανέξυπνη κοινωνική σάτιρα φτιαγμένη από τον Mike White του “Enlightened” η οποία παρακολουθεί και καταγράφει τη ζωή και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ επισκεπτών και εργαζόμενων σε ένα τροπικό θέρετρο της Χαβάης, κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης εβδομάδας. Πρωταγωνιστούν οι Murray Bartlett (“Looking”), Connie Britton (“Nashville”), Jennifer Coolidge (“2 Broke Girls”), Alexandra Daddario (“True Detective”) και άλλοι ηθοποιοί.

Man In An Orange Shirt

Το Vodafone TV φέρνει την συγκλονιστική σειρά του BBC “Man In An Orange Shirt”, μια ιστορία αγάπης σε δυο επεισόδια, που καταγράφει εντελώς διαφορετικές προοπτικές στην αναζήτηση της ευτυχίας. Η μια παρουσιάζει τους Michael (Oliver Jackson-Cohen) και Thomas (James McArdle) στον απόηχο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η άλλη τους Adam (Julian Morris) και Steve (David Gyasi), στο σήμερα. Με τη βραβευμένη με Όσκαρ Vanessa Redgrave σε έναν υπέροχο ρόλο.

Obama: In Pursuit of a more perfect union

Μια διεισδυτική ματιά στο ταξίδι ζωής του Barak Obama με αφετηρία τη Γερουσία του Illinois και ως την 44η προεδρία των ΗΠΑ, μέσα από μία σειρά ντοκιμαντέρ 3 επεισοδίων. Πολιτιστικές και Ιστορικές στιγμές οι οποίες καθόρισαν την πολιτική του άνοδο. Συνεντεύξεις, ομιλίες από τη μακρά σταδιοδρομία του και σημαντική γνώση από σπουδαίους πολιτικούς αναλυτές, δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το πως το χρώμα και η πολιτική επηρέασαν την εκλογή του 1ου Μαύρου προέδρου των ΗΠΑ!

Betty

Το Vodafone TV φέρνει επίσης τον δεύτερο κύκλο της ανατρεπτικής σειράς της HBO “Βetty”. Πρόκειται για μια δροσιστική, νεανική ιστορία που εκτυλίσσεται στους απρόβλεπτους δρόμους της Νέας Υόρκης με επίκεντρο μία παρέα από έφηβες skaters που δεν επιτρέπουν σε κανέναν να τους υπαγορεύσει τι μπορούν και τι δε μπορούν να κάνουν!

Ενώ παράλληλα συνεχίζονται και είναι διαθέσιμα on demand στο Vodafone TV όλα τα επεισόδια από τις συναρπαστικές σειρές της HBO, “Mare of Easttown” (Kate Winslet) και “Genera+ion”, καθώς και το ένα και μοναδικό εορταστικό επεισόδιο “Friends: The Reunion” ή αλλιώς «Τα Φιλαράκια» με τους Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry και David Schwimmer. Και παίζονται όλες οι κινηματογραφικές πρεμιέρες μετά το σινεμά.

