Ο Ιούλιος έχει καθιερωθεί ως μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις παθήσεις των παραθυρεοειδών αδένων, σε μια προσπάθεια προαγωγής της γνώσης του γενικού πληθυσμού αναφορικά με τη λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων, αλλά και τα συνηθέστερα προβλήματά τους. Άραγε, πόσοι από εμάς γνωρίζουμε τι είναι οι παραθυρεοειδείς αδένες και ποια είναι η σημαντική λειτουργία που επιτελούν στον οργανισμό μας;

Παραθυρεοειδείς αδένες: Ποιος ο ρόλος τους

Οι τέσσερις μικροσκοπικοί ενδοκρινείς αδένες (μεγέθους κόκκου ρυζιού ή φακής) που βρίσκονται στο λαιμό μας, έχουν το «ατυχές» όνομα Παραθυρεοειδείς, επειδή βρίσκονται κοντά στο πίσω μέρος του θυρεοειδούς αδένα. Έτσι, πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι η λειτουργία τους σχετίζεται με τον θυρεοειδή αδένα.

Στην πραγματικότητα, η λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων δεν έχει καμία σχέση με τον θυρεοειδή αδένα. Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση του ασβεστίου στο αίμα. Η διαταραχή στην ομοιόσταση του ασβεστίου στο σώμα μας μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην υγεία μας. Τόσο σοβαρές που το σώμα μας έχει ΤΕΣΣΕΡΙΣ παραθυρεοειδείς αδένες για να βεβαιωθεί ότι η δουλειά γίνεται σωστά! Έτσι, ακόμα και αν ένας καταστραφεί, οι υπόλοιποι τρείς είναι υπεραρκετοί.

Το ασβέστιο στο αίμα μας επηρεάζει κάθε κύτταρο εντός του σώματος, οπότε οι επιπτώσεις της διαταραχής του ασβεστίου είναι εκτεταμένες και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καθημερινή λειτουργία των νεφρών, των οστών, του εντέρου και του εγκεφάλου μας. Το ασβέστιο ελέγχεται τόσο αυστηρά από τους παραθυρεοειδείς αδένες που παραμένει σταθερό εντός ενός σχετικά μικρού φυσιολογικού εύρους. Ακόμη και η παραμικρή απόκλιση από αυτό το κανονικό εύρος μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία μας.

Η «ανακάλυψη» των Παραθυρεοειδών οφείλεται …στον ρινόκερο!

Όσο κι αν ακούγεται απίστευτο, την ανακάλυψη των Παραθυρεοειδών την οφείλουμε στο ρινόκερο. Το 1850 ο Sir Richard Owen, διάσημος επιστήμονας κυρίως γνωστός για το έργο του σχετικά με τους δεινόσαυρους, εντόπισε και περιέγραψε για πρώτη φορά Παραθυρεοειδή αδένα, μελετώντας το σώμα ενός νεκρού ρινόκερου. Σήμερα, λίγους αιώνες και πολλούς επιστήμονες αργότερα, έχουμε κατανοήσει αρκετά τη λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων, και υπάρχουν μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη για να μάθουμε ακόμη περισσότερα.

Η νόσος των Παραθυρεοειδών (υπερπαραθυρεοειδισμός) συνεχίζει να παραμένει σχετικά άγνωστη ακόμα και μεταξύ γιατρών και πολλοί ασθενείς ζουν χρόνια με συμπτώματα και επιπλοκές πριν γίνει η διάγνωση. Η πλειονότητα των ασθενών με Πρωτοπαθή Υπερπαπαθυρεοειδισμό μπορεί να θεραπευτεί με μια απλή χειρουργική επέμβαση. Είναι επομένως, αναγκαίο να «γνωρίσουμε» τους Παραθυρεοειδείς μας και τη σημασία τους (και να μη τους μπερδεύουμε με το Θυρεοειδή!).

